تركيا: غلق 31 مدينة بسبب كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة تدابير جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بينها منع خروج ودخول السيارات من وإلى 31 مدينة.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة من إسطنبول، إنه سيتم اعتبارًا من الليلة، منع دخول وخروج السيارات في 30 بلدية كبرى إضافة إلى مدينة زونغولداق باستثناء بعض الحالات.

كما أعلن الرئيس التركي، البدء بفرض حظر التجول على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاما، بدءًا من ليلة الجمعة/ السبت.

وفي مارس آذار، أمرت تركيا المسنين ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم.