تزامنًا مع ذكرى النكبة.. إطلاق حملة لمقاطعة تطبيق Airbnb احتجاجًا على الاستيطان

تزامنًا مع ذكرى النكبة أطلق ناشطون من مؤيدي القضية الفلسطينية حملة لإلغاء حساباتهم على j’تطبيق "إير بي إن بي- airbnb" لاستئجار المنازل احتجاجًا على إبقاء وحدات سكنية معروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وكانت المنصة قد أعلنت الشهر الماضي تراجعها عن خطة إلغاء تأجير وحدات سكنية في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تندرج 200 وحدة سكنية استيطانية على التطبيق وذلك بعد تعرضها لضغوطات إسرائيلية.

وأثار تراجع المنصة غضب النشطاء وذلك لإدراج منازل في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية، كونها بنيت على أراض محتلة ومصادرة.

وبعد إطلاق الحملة، أيّد ما يقرب من 20000 شخص بإلغاء حساباتهم على Airbnb، عبر هاشتاغ/وسم DeactivateAirbnb# يوم الأربعاء الماضي، أي تزامنًا مع يوم النكبة حيث هُجر مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد إعلان دولة إسرائيل في 15 مايو 1948.

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كما أعلنت عدة حركات ومنظمات دولية دعمها لحملة المقاطعة ومنها: حملة التضامن مع فلسطين، و SumofUs، والمسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين، ودعاة السلام العادل، والمعهد الفلسطيني للديمقراطية العامة، و CODEPINK.

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فيما أيّدت مجموعة من المنظمات الرسمية، بما فيها "صوت اليهود من أجل السلام" و"المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة"، الدعوة للإلغاء "المؤقت على الأقل" للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون إلى أن آلاف الأشخاص قد تعهدوا بذلك.

وقال المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، سالم براهمه، لوكالات إخبارية: "بالنهاية نريد من منصة (إير بي إن بي) أن تتراجع عن قرارها، لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهلاً".

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وأضاف: "لكنني أعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه، حيث يُسمح للشركات الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد الفلسطينيين".

ورفضت منصة "إير بي إن بي" ومقرها سان فرانسيسكو التعليق، مشيرةً إلى بيانها المتعلق بالتراجع عن قرارها الصادر في نيسان/ إبريل.

وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشركة لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في المستوطنات إلا أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية.

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ويرى ناشطون أن هذا الأمر لا يمنع المستوطنين من جني الأرباح.

وقوبل قرار Airbnb بالترحيب من قبل العديد من المنظمات الإسرائيلية، بما في ذلك مديرة قنوات Tel Aviv "نيتسانا لتنير" التي قالت: "إن السياسة التي أعلن عنها Airbnb في نوفمبر الماضي كانت تمييزًا صارخًا ضد المستخدمين اليهود للموقع، للك فنحن نثني على Airbnb لإدراكها الجانب الخطأ في قرارها وتغيير السياسة."

ويعيش حوالي 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية وتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، بالإضافة إلى مائتي ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

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