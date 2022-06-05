تصريحات مسيئة للرسول في الهند.. ومفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين للإنتفاضة

دعا مفتي سلطنة عمان، أحمد الخليلي، المسلمين في العالم بالإنتفاضة للرد على التصريحات المسيئة للرسول محمد وزوجته عائشة، من قبل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

ونشر الخليلي بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: "إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة".

إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام ﷺ وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة pic.twitter.com/T58Ya1dGox — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) June 4, 2022

وكان المتحدث باسم الحزب الحاكم، والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد نشر تغريدة تحدث فيها عن زواج الرسول بعائشة وهي صغيرة السن.