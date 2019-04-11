تصفية عناصر خلية إرهابية في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس تفكيك خلية إرهابية في العريش وتصفية عناصرها الـ11 في إطار عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة في سيناء.

وورد في بيان صادر عن الداخلية المصرية أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبوعيطة بالعريش، واستعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركز القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح البيان أن قوات الأمن استهدفت الخلية، وتبادلت إطلاق النار مع عناصرها، ما أسفر عن مصرعهم جميعا والعثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين و3 بنادق FN، وبندقية خرطوش، وعبوتي متفجرات، وحزامين ناسفين.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان وزارة الداخلية المصرية أن يافعا عمره 15 عاما فجر نفسه مستهدفا قوة أمنية بمنطقة السوق في مدينة الشيخ زويد ما أدى لمقتل 3 مواطنين وضابطين وشرطيين وإصابة 26 مدنيا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.