تغير المناخ بدأ يؤثر على السكان في آلاسكا

منشور 04 أيّار / مايو 2019 - 02:01
تغير المناخ بدأ يؤثر على السكان في آلاسكا
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