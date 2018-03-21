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تفاعل بـ"تويتر"مع وجود علم قطر بتمرين "درع الخليج"؟ (شاهد)

تفاعل بـ"تويتر"مع وجود علم قطر بتمرين "درع الخليج"؟ (شاهد)
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