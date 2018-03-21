لم تعلق الحكومة القطرية على مشاركة قواتها بـ"درع الخليج" من عدمها

انطلق قبل أيام، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، تمرين عسكري لقوات "درع الخليج"، التي تضم نحو 23 دولة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القوات المشاركة جاءت من 23 دولة "شقيقة وصديقة"، وتستمر عمليات التمرين نحو شهر.

وكان لافتا في فيديو بثه حساب "درع الوطن" التابع لوزارة الدفاع السعودية، وضع علم قطر إلى جانب الدول المشاركة في التمرين.

ولم يصدر عن الجانب القطري أي تعليق رسمي حول مشاركة قواته في التمرين.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول المشاركة.

وعبر ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن دهشتهم لوجود اسم قطر، رغم المقاطعة الرسمية التي اتخذتها السعودية منتصف العام الماضي، رفقة الإمارات، والبحرين، ومصر.

ويرى مراقبون أن وضع علم قطر ضمن القوات المشاركة في التمرين يستبعد أن يكون خطأ غير مقصود، إذ إن التلفزيون السعودي، ووسائل الإعلام السعودية أزالت اسم وعلم قطر من شتى أخبارها، حتى الرياضية والمنوعة منها.

فيما تمنى آخرون أن يكون وجود اسم قطر في التمرين بادرة لوضع حد للقطيعة التي بدأتها السعودية قبل عشرة شهور.

وفي السياق ذاته، وصلت القوات التركية المشاركة في "درع الخليج المشترك" إلى المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون إن من مصلحة الخليج العمل بشكل مشترك مع تركيا، وعدم الدخول في مناكفات سياسية معها.