تفجير خط الغاز الرابط بين مصر واسرائيل في شمال سيناء

فجر مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.

فجر مسلحون مساء الأحد، خط الغاز الرابط بين مصر واسرائيل في شمال سيناء، بحسب ما ذكرته قناة "الجزيرة".

ونقلت القناة عن مصادر قولها ان تفجير خط الغاز وقع في منطقة بئر العبد شمالي سيناء.

وكانت اسرائيل، قد شرعت قبل أيام، بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في إطار صفقة وقعتها الاولى، منذ إقرار السلام في عام 1979.

وفي 16 من الشهر الماضي بدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاق وُصف بأنه " تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ويمر الغاز الإسرائيلي عبر نفس خط الأنابيب الذي حمل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أكثر من عِقد، وهو خط الأنابيب عسقلان-العريش المملوك لشركة شرق البحر المتوسط للغاز (إي إم جي).

في يناير/كانون الثاني 2001، أُعلن عن التوصل لاتفاق بين شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة (إليكتريك كورب) وبين شركة شرق البحر المتوسط للغاز (إي إم جي).

ونص الاتفاق على أن تمد الشركة الثانية نظيرتها الأولى بسبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعادل أكثر من نصف احتياجها من الغاز، في عقد مدته عشر سنوات، وقُدرت قيمته بثلاثة مليارات دولار.

لكن الطرف المصدِر لم يكن مصريا خالصا، إذ أن شركة شرق البحر المتوسط تأسست عام 2000، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، ومقرها سويسرا.انتهى

