تقرير أممي يستعرض جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 31 مبنى فلسطينيًا خلال الأسبوعين الماضيين، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ،بحجة الافتقار إلى رخص البناء، فيما أصابت بالرصاص 72 شخصا بجروح مختلفة.

وأوضح المكتب في تقرير “حماية المدنيين” الذي يُغطي الفترة ما بين 30 يونيو/حزيران-13 يوليو/تموز 2020، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 13 شخصًا، وإلحاق الأضرار بسُبل عيش أكثر من 100 آخرين.

وذكر التقرير أنه تم هدم 12 منزلًا ومبانٍ في تجمّع فصائل البدوي الفلسطيني في غور الأردن، يستخدمها أصحابها في المواسم لتأمين سبل عيشهم، وأن أربعة من المباني الأخرى المستهدفة تقع في أربعة تجمعات بدوية داخل منطقة مخصّصة لتوسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” (خطة E1) أو بجوارها.

وأشار التقرير الى أنه هُدم مبنيان في تجمع الطيبة (الخليل)، والواقع في المنطقة (ج) أيضًا، بموجب الأمر العسكري 1797 الذي ينص على الاستعجال في إزالة المباني غير المرخصة التي تعد “حديثة”.

واوضح التقرير إلى ان سلطات الاحتلال هدمت تسعة مبانٍ في شرقي القدس المحتلة، بما فيها اثنان في حي العيسوية، حيث أعلنت بلدية الاحتلال في يوم 19 فبراير/شباط عن تجميد عمليات الهدم لمدة ستة أشهر.

وبحسب التقرير، جرفت قوات الاحتلال خلال الفترة المذكورة أراضٍ زراعية في موقعين بالمنطقة (ج) من محافظة الخليل، بحجة أن المنطقة مصنفة باعتبارها “أراضي دولة”، كذلك تم تجريف أربعة دونمات من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الموسمية ودُمِّرت مع سور استنادي، في بلدة البقعة ، وتم اقتلاع 70 شجرة زيتون قرب بلدة سعير.

وأضاف تقرير أوتشا ، أنه في يوم 9 يوليو/تموز، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه رجل فلسطيني يبلغ من العمر (33 عامًا) وقتلته، وأصابت آخر، على مقربة من قرية كفل حارس في سلفيت بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال في الضفة إلى 17 فلسطينيًا منذ مطلع العام 2020.

ولفت التقرير الأممي إلى أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين 72 فلسطينيًا آخر بجروح في اشتباكات متعددة بالضفة الغربية المحتلة، حيث أصيبَ 40 منهم خلال عمليات بحث واعتقال في بلدة أبو ديس شرقي القدس، وحي العيسوية ومدينة نابلس، كما نُفذت 150 عملية من هذه العمليات في مختلف أنحاء الضفة، منها 30 في المائة في القدس والمناطق المحيطة بها.

ووفق “أوتشا”، أطلقت قوات الاحتلال النار في 18 مناسبة على الأقل النيران التحذيرية قرب السياج الحدودي الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة وقبالة ساحلها بحجة فرض القيود على الوصول، فيما اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية في إحدى الحوادث أربعة صيادين وصادرت قاربين.