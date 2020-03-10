تقليص احتفالات الهند بمهرجان الألوان بسبب كورونا

منشور 10 آذار / مارس 2020 - 03:52 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند العلماء يقدمون ساعة نهاية العالم "100 ثانية قبل منتصف الليل" إنتحرت.. فمات زوجها وزير الصناعة والتجارة الإيراني يتعافى من كورونا بوتين يفتح الباب أمام بقائه في السلطة مع إقرار تعديلات دستورية عبوة متفجرة تزن 750غ استعملت بمحاولة اغتيال حمدوك Loading content ...