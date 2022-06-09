  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تكدس المسافرين بمطار الكويت لعطل في النظام الآلي

تكدس المسافرين بمطار الكويت لعطل في النظام الآلي

منشور 09 حزيران / يونيو 2022 - 02:45
تكدس المسافرين بمطار الكويت لعطل في النظام الآلي

تعطل نظام العمل الآلي للدخول والخروج في مطار الكويت الدولي، الأمر الذي أدى إلى تكدس المسافرين، للمرة الثانية في أقل من 10 أيام.

وقال المصدر، إن "رجال أمن المطار استنفروا، لمنع أي عملية تسلل من ضعاف النفوس، بعد تعطل النظام الآلي".

وأضاف: "موظفو قسم جوازات المطار اضطروا إلى استخدام النظام اليدوي لإنجاز إجراءات القادمين، منعا للازدحام وتكدس المسافرين".

وأشار إلى أن "الإدارة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع أمن المطار بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات، للحيلولة دون تكرار الأعطال الفنية التي تعرقل حركة السير في المنفذ الحيوي".

كلمات دالة:الكويتالخطوط الجوية الكويتية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...