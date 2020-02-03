تنظيم داعش يتبنى تفجير خط الغاز في سيناء

أكد مصدر أمني أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا.

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الإثنين، مسؤوليته عن استهداف خط غاز في سيناء المصرية الأحد.

وقال التنظيم، في بيان، حمل توقيع ولاية سيناء، وصدر عن وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم، إن مسلحين هاجموا “أحد أنابيب خط الغاز الرابط بين إسرائيل والحكومة المصرية” في قرية التلول شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعدة عبوات ناسفة.

كانت مصادر محلية وشهود عيان قالوا إن التفجيرات كانت هائلة، متهمين “تكفيريين بتفجير خط الغاز الطبيعي الذي يغذي مصنع أسمنت سيناء في وسط سيناء وكذلك المنازل في شمال سيناء”.

أكد مصدر أمني أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا.

يشار إلى أن عمليات تفجير خط الغاز في سيناء عادت مرة أخرى بعد توقف أكثر من خمس سنوات حيث تعرض الخط للتفجير لأكثر من 27 مرة مما أدى إلى توقف مصر عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

