توجيه تهم الإرهاب لمنفذي «جريمة الزرقاء» في الأردن

وجه مدَّعي عام محكمة أمن الدَّولة الأردنية اليوم الأحد، تهم جناية القيام بعمل إرهابي، للمتهمين بقضية «فتى الزَّرقاء»، والذي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرُّعب بين النَّاس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

وقرَّر القاضي العسكري يوسف خريسات توقيف المتهمين في هذه القضية، اليوم، مدَّة 15 يوماً قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقاً لما ذكرته وكالة بترا الأردنية.

ويذكر أنَّ عدداً من الأشخاص اعتدوا على فتى في محافظة الزَّرقاء، حيث بتروا يديه وألحقوا أضراراً بالغة بعينيه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين جميعاً، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدَّولة للنظر في القضية.