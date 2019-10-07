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توقيف "الرجل العنكبوت" الفرنسي بعد تسلقه ناطحة سحاب بفرانكفورت

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:38
توقيف "الرجل العنكبوت" الفرنسي بعد تسلقه ناطحة سحاب بفرانكفورت

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