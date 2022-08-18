تونس.. اعتقال الشيخ محمد الهنتاتي المحسوب على الرئيس سعيّد بتهمة التحرش الجنسي

البوابة- قررت النيابة العمومية التونسية الخميس، توقيف الداعية الشيخ محمد الهنتاتي المثير للجدل والمحسوب على الرئيس قيس سعيّد، وذلك بتهمة التحرش الجنسي.

وقال موقع إذاعة "موزاييك" ان "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت .. اليوم الخميس ..لأعوان فرقة الشرطة العدلية في (مدينة) باردو بالاحتفاظ بالشيخ محمد الهنتاتي من أجل شبهة التحرش" الجنسي.

وأضافت الإذاعة ان محاضر التحقيق أظهرت ان واقعة التحرش الجنسي حدثت "في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس (الأربعاء) حيث تم تقديم شكاية ضد الشيخ محمد الهنتاتي واتهمه صاحب الشكاية بالتحرش"، مشيرة الى أن الأخير "أنكر .. ما نسب إليه".

وتابعت انه "تم إجراء مكافحة (مواجهة) قانونية بين الطرفين تمسك إثرها الشاكي بالتتبع العدلي في حق المشتكى به" الشيخ الهنتاتي، حيث تقرر في إثر ذلك "الاحتفاظ به بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وفيما تشير الصياغة اللغوية لمحضر التحقيق الى ان المشتكى رجل، لكن موقع "إرم نيوز" نقل عن مصدر أمني قوله ان المشتكية هي امرأة.

تحرش جنسي بشاب !

وسبق ان تحدث تقرير العام الماضي عن توقيف الشيخ محمد الهنتاتي على خلفية شكوى قدمها شاب ضده ويتهمه فيها بالتحرش به جنسيا.

تحدث تقرير سابق عن ان شابا اتهم الشيخ محمد الهنتاتي بالتحرش به جنسيا

وقال موقع "صحيفة الاحد- Le Journal Du Dimanche" ان القضية جرى تسجيلها في أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقال المشتكي خلالها انه "كان في حالة سكر خلال حظر (التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا عندما ) التقى بالمدعو محمّد الهنتاتي بجهة باردو ليلا وقد أوهمه بنقله إلى منزله على متن سيارته ثم تحرش به".

واضاف المشتكي، بحسب ما يورده الموقع، أن الهنتاتي "نقله في مرحلة ثانية لمنزل بجهة حي الانطلاقة لمواصلة التحرش به ولمسه من أماكن حساسة ألا أنه تمكن من الفرار".

غير ان مصير الشكوى التي تحدث عنها موقع "صحيفة الأحد" لم يعرف. حيث ان الهنتاتي ظل بعد ذلك طليقا.

شيكات بدون رصيد

وبالتزامن مع هذه القضية المزعومة، ذكر موقع "راديو مارينا" ان القضاء التونسي اصدر قرارا بحبس الشيخ محمد الهنتاتي 9 سنوات على خلفية اصداره شيكات بدون رصيد.

وقال الموقع ان المحكمة الابتدائية في ولاية أريانة شمال غربي العاصمة تونس "نظرت في ثلاث قضايا صكوك (شيكات) دون رصيد منشورة ضد الهنتاتي، وقضت غيابيا وتواليا بسجنه، مدة 5 أعوام، وعامين وعامين عن كل صك من من الصكوك الثلاثة ليكون مجموع ما صرح به من أحكام 9 أعوام مع النفاذ العاجل".

لكن الشيخ محمد الهنتاتي نفى من خلال مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل صحة المعلومات التي تتحدث عن صدور حكم بالنفاذ العاجل يقضي بسجنه لمدة تسع سنوات كاملة.

واكد ان "هذا الخبر مكذوب تماما وعار من الصحة مشيرا إلى أن بعض الأطراف السياسية هي من تقف وراء ترويج هذه الشائعة المغرضة".

الشيخ محمد الهنتاتي وقيس سعيّد

جدير بالذكر ان الشيخ محمد الهنتاتي أكد في تصريحات صحفية انه "على اتصال يومي مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبوسائل مختلفة".

الشيخ محمد الهنتاتي اكد انه على تواصل دائم مع قيس سعيّد

وقال ان سعيّد "يتواصل معي و أتواصل معه باعتباره رئيس كل التونسيين"، مضيفا انهما يتباحثان "في كل الملفات وانا امارس الضغط الإيجابي على رئيس الجمهورية " .

واكد الهنتاتي أنه مع دستور الرئيس قيس سعيد، واصفا الفصل الخامس منه بأنه كتب على المذهب الهنتاتي" و هو مذهب تونسي" حسب تعبيره .

وينص الفصل الخامس من الدستور في نسخته المعدلة على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية’’ .

ويشير موقع "إرم نيوز" الى ان الهنتاتي سبق ان نشر مقاطع فيديو تحدث فيها عن محاولة اغتيال سعيد، واختراق الأمن الرئاسي، وتسلل مجموعات متشددة من ليبيا باتجاه الأراضي التونسية“.

وكان الهنتاني قد انشق عن حركة النهضة ذات الطابع الاسلامي التي يتزعمها رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، قبل ان يناصب الحركة العداء ويشن ضدها حملات تتهمها بـ“العمالة والخيانة العظمى لصالح أجهزة مخابرات أجنبية“.