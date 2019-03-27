تونس: ضغوط على جامعة الزيتونة لمنح ابن سلمان دكتوراه فخرية
ابن سلمان
ذكرت مجلة تونسية إن جامعة الزيتونة العريقة تتعرض لضغوط شديدة لمنح شهادة دكتوراه فخرية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت مجلة "ميم" التونسية إن مجلس الجامعة يتمسك برفضه منح الدكتوراه الفخرية لابن سلمان.
وكانت تونس من أوائل الدول التي زارها ابن سلمان بعد جريمة مقتل الصحيفة السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
ولاقت الزيارة في حينه رفضا شعبيا كبيرا.
عربي21
ضغوط شديدة على جامعة الزيتونة العريقة لمنح شهادة دكتوراه فخرية لولي العهد السعودي، ومجلس الجامعة يتمسك بالرفض.. #بن_سلمان كان قد قوبل باحتجاجات شعبية واسعة خلال زيارته الخاطفة لتونس قبل أشهر#MBS #خاشقجي pic.twitter.com/d2YbojcJbY— مجلة ميم (@MeemMagazine) ٢٦ مارس ٢٠١٩
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