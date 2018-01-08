تونس: مقتل شخص وانتشار احتجاجات مناهضة للحكومة في عشر مدن

قالت وسائل إعلام محلية وسكان إن شخصا قتل الاثنين في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة التونسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت اليوم ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.



وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى تسع مدن أخرى هي سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

وفرقت قوات الأمن التونسي، أمس الأحد، مظاهرات شبابية ضد غلاء الأسعار وقانون المالية الجديد، في قلب العاصمة التونسية دعت إليها حملة "فاش تستناو" –ماذا تنتظرون- وهي حملة شبابية انطلقت عبر وسائل التوصل الإجتماعي.

وأكد الناشط والقيادي في هذه الحملة قصي بن فرج، أن "فاش تستناو" هي دعوة للتحرك الاحتجاجي ضد قانون المالية الجديد، وغلاء الأسعار.