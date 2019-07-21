تويتر يحجب حسابات وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية

بعد يوم من تعليق تويتر لحسابات العديد من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، قالت خدمة التواصل الاجتماعي، السبت، إنها تصرفت بعد مضايقة أشخاص مرتبطين بالعقيدة البهائية.

ووسط توترات حادة في المنطقة، تصاعدت بعد احتجاز إيران، الجمعة، ناقلة ترفع العلم البريطاني، تكهنت بعض وسائل الإعلام المتضررة بأن الإيقاف مرتبط بتغطيتها للقضية.

لكن "تويتر" أشار إلى ما وصفه بالتحرش المنسق والموجه للأشخاص المرتبطين بالعقيدة البهائية.

ولم يذكر اسم الحسابات الموقوفة، وقال إنه يواصل التحقيق في الأمر.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن حسابها باللغة الفارسية يبدو أنه تم إغلاقه في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد تقاريرها عن الاستيلاء على الناقلة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استولى على ناقلة النفط التي تملكها السويد؛ لخرقها "القواعد البحرية الدولية" في المضيق.

وقالت وكالة مهر إنه تم كذلك تعليق حساب "مهر" الدبلوماسي الذي يعمل على إعادة نشر تحليلات ومقابلات وكالة مهر في السياسة الدولية والخارجية.

وتقول الوكالة الإيرانية إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها تويتر بتعليق بعض الحسابات باللغة الفارسية، بما في ذلك حساب "ريحانة" (التابع لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية)، ونادي الصحفيين الشباب، وصفحة علي أكبر رائفي بو.