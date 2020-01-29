"تيار المستقبل" اللبناني يتضامن مع الفلسطينيين في رفض صفقة القرن

شدّد تيار المستقبل اللبناني (يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري)، الثلاثاء، على أنّه لن يعلو حق فوق الحق الفلسطيني في رفض “صفقة القرن” المزعومة.

وفي بيان وصل للأناضول نسخة منه، أكّد المستقبل “ضرورة التمسّك بحق العودة لاخوتنا اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما نتمسك به في لبنان، في ظل الإجماع على رفض التوطين واعتبار حق العودة حقاً مقدساً”.

وقال تيار المستتقبل:” لا يمكن أن تمر صفقة القرن على حساب الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي للدفاع عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”.

وأعاد البيان التشديد على الوقوف خلف وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته في رفض هذه الصفقة التي تستند الى وعد بلفور، هو واجب عربي وقومي وأخلاقي وإنساني.

ودعا المستقبل في بيانه العالم العربي والإسلامي لأوسع تضامن مع القضية الفلسطينية، واعتبار هذه الصفقة “بمثابة صفعة لكل مساعي الوصول الى سلام عادل، والتأكيد على رفض أي نوع من أنواع التوطين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحافي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. (الأناضول)