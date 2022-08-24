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ثائرة.. أول أردنية تدرّب على تطريز الهدب

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 06:10
ثائرة.. أول أردنية تدرّب على تطريز الهدب

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