ثبوت رؤية هلال رمضان في جزر القمر

ثبتت رؤية هلال شهر رمضان في جزر القمر مساء السبت، لتصبح هذه الجزيرة رابع دولة عربية بعد عُمان والأردن والمغرب تعلن ان أول أيام الصيام هو يوم الأحد.

وقالت دار إفتاء جزر القمر في بيان، إن "غدا يوم الأحد غرة رمضان هذا العام 2022 ـ 1443؛ بناء على ثبوت الرؤية في عدة أماكن من جزيرة انجازيجا وهنزوان ومايوت".

وبعد ثبوت رؤية هلال رمضان الجمعة، حل شهر رمضان السبت، في السعودية ومصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين والعراق واليمن وفلسطين ولبنان والسودان وليبيا وسوريا وتونس والجزائر والصومال وموريتانيا وجيبوتي.

بينما ذكرت كل من سلطنة عمان والأردن والمغرب في بيانات رسمية الجمعة، أنه تعذر رؤية هلال رمضان فيها، وأن الأحد هو أول أيام الشهر الفضيل.