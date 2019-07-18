جانيت جاكسون تحيي حفلا بالسعودية بعد رفض نيكي ميناج

تحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغنّي الراب فيفتي سنت حفلا في السعودية، الخميس، في إطار مهرجان فنّي تستضيفه مدينة جدّة، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء، وذلك بعد أن ألغت مغنية الراب نيكي ميناج مشاركتها في المهرجان.

وأعلن منظمو "موسم جدة"، في تغريدة على حساب الفعالية على تويتر، أنّ "أسطورة الراب العالمي، فيفتي سنت، سيغني في حفل جدة الموسيقي".

وأضافت الفعالية في تغريدة أخرى أن جانيت جاكسون ستأتي أيضا للمشاركة في حفل جدة الموسيقي. كذلك فإن المغنّي البريطاني ليام باين والـ"دي جاي" الأمريكي ستيف أوكي سيشاركان في المهرجان، الذي تنتهي فعالياته الخميس، في المدينة المطلّة على البحر الأحمر.

وكان من المفترض أن تحيي ميناج حفل الخميس، لكنّها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة. وميناج، المعروفة بأغنياتها التي غالبا ما تتضمن ألفاظا نابية وتسجيلاتها المصورة المثيرة، قالت إنها عدلت عن المشاركة في المهرجان؛ بسبب "دعمها" لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.

وكان الإعلان عن حفلة مغنية الراب في السعودية أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، تراوحت بين الترحيب والسخرية. وفي حين عبّر محبّون كثر للفنانة المثيرة للجدل عن خيبة أملهم لإلغاء الحفل، قالت وسائل إعلام سعودية بينها صحيفة "عكاظ"، إنّ إلغاء الحفل جاء بقرار من السلطات؛ لأنه يتنافى مع التقاليد والقيم المحليّة.

