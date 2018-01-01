جماعة الحوثي تجري تعديلا وزاريا

تعديلات على حكومة ما تطلق عليه اسم الإنقاذ الوطني

أجرت جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن تعديلات على حكومة ما تطلق عليه اسم الإنقاذ الوطني في صنعاء وعينت وزراء ومحافظين جددا، إضافة إلى رؤساء أجهزة أمنية ورقابية ورؤساء جامعات.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن القرارات وعددها الإجمالي 32، صدرت، اليوم الاثنين، بتعيين محمود عبد القادر الجنيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وحسين عبد الله علي مقبولي وزيرا للمالية، وعبد السلام علي محمد جابر وزيرا للإعلام، وتعيين أحمد عبد الله ناجي دارس وزيرا للنفط والمعادن.

وتضمنت القرارات تعيين أحمد غالب الرهوي محافظا لمحافظة أبين، وفيصل أحمد قائد حيدر محافظا لمحافظة المحويت وطارق مصطفى محمد سلام محافظا لمحافظة عدن وهاشم سعد محمد بن عايود محافظا لمحافظة سقطرة.

كما أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، صالح الصماد، اليوم، قرارات بتعيين أحمد محمد يحيى حامد مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وعبد الرب صالح أحمد جرفان رئيسا لجهاز الأمن القومي، وعبد القادر قاسم أحمد الشامي رئيسا للجهاز المركزي للأمن السياسي، وعلي علي يحيى العماد رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأبو بكر حسين السقاف عضوا في مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى تعيين صالح أحمد شعبان مستشارا للمجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية.