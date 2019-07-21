جماعة الحوثي تعلن مقتل جنود سعوديين بهجوم في جازان

قالت جماعة الحوثي، إن جنودا سعوديين قتلوا، الأحد، بعملية هجومية لمسلحي الجماعة في منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن أفراد الجيش واللجان الشعبية (ميليشيا)، شنوا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جازان.

وتحدث المصدر عن مقتل وجرح عدد الجنود السعوديين خلال الهجوم (لم يحدد عددهم) واغتنام أسلحة.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يعلق الجانب السعودي على حديث الحوثيين.

وكثفت جماعة “الحوثي” مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، فيما تعلن الجماعة في فينة وأخرى مقتل جنود سعوديين خلال مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران، على العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة. (الأناضول)