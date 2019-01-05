جمال البدوي

أعلن الجيش الأمريكي أنّ اليمني جمال البدوي، العقل المدبّر لاعتداء نُفّذ في تشرين الأوّل/ أكتوبر العام 2000 ضدّ المدمّرة الأمريكيّة “يو إس إس كول” في ميناء عدن (جنوب) وأسفر عن 17 قتيلاً، قد يكون قُتل في الأوّل من كانون الثاني/ يناير في اليمن.

وقال بيل أوربان، المتحدّث باسم القيادة المركزيّة للجيش الأمريكي “سنتكوم”، إنّ “القوّات الأمريكيّة شنّت ضربةً دقيقة في الأوّل من كانون الثاني/ يناير في محافظة مأرب باليمن، استهدفت جمال البدوي العنصر السابق في تنظيم القاعدة باليمن والمتورّط في الاعتداء على (المدمّرة الأمريكيّة) يو إس إس كول”.

وأشار في بيان إلى أنّ “الجيش الأمريكي لا يزال يُراجع نتائج الضربة (…) للتأكّد من مقتله”.

الجيش الأمريكي لا يزال يُراجع نتائج الضربة للتأكّد من مقتل جمال البدوي

وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف هوّيته إنّ تلك الضربة الأمريكيّة هي الأولى في اليمن منذ تمّوز/ يوليو.

وكان القضاء الأمريكي قد وجّه في العام 2003 للبدوي 50 تُهمةً تتعلّق بالإرهاب، وذلك لدوره في الاعتداء على “يو إس إس كول” في تشرين الأوّل/ أكتوبر العام 2000 ولمحاولته شنّ هجوم على سفينة حربيّة أمريكيّة أخرى في كانون الثاني/ يناير من العام نفسه. (أ ف ب)