جمعية نماء المجتمعية.. إنجازات بالجملة

تمكنت جمعية نماء للتنمية المجتمعية في محافظة الزرقاء الأردنية من أنشاء 400 مشروع لعدد من الأسر المعوزة حيث وفرت لها دخلا شهريا ثابتا، بعد أن حققت هذه الأسر معايير الاستفادة من المنح والقروض التي أعلنت عنها الجمعية سابقا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية إيهاب عواد في بيان صحفي اليوم، إن المشاريع قدم عدد منها على شكل منح غير مستردة وقروض بدون فائدة بأقساط ميسرة وفترات سماح لهدف ضمان نجاحها.

وأضاف، أن المشاريع قدمت ضمن برنامج "تمكين لحياة افضل" بالتعاون مؤسسات الشرق الأدنى، وإرادة، والإنماء، بهدف خفض نسب الفقر والبطالة وتحقيق العيش الكريم للأسر من خلال الاعتماد على الذات وتحقيق دخل ثابت لها .

وبين، أن الاستفادة من المشاريع تبدأ بعملية التقديم ومن ثم دراسة حالة الأسرة المتقدمة، ودراسة جدوى مالية للمشروع وتدريب المستفيد على إدارة المشروع، ليصار إلى التنفيذ والمتابعة.

وقال عواد، إن المشاريع تنوعت في عدة مجالات عمل، منها البقالة وصناعة الخزف اليدوي والخياطة والحياكة والتمديدات الصحية وصيانة السيارات، بالإضافة إلى مشاريع منزلية كـالمطبخ الإنتاجي والأدوات المنزلية وبيع الملابس وبيع البطاقات الخلوية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية وقعت بين الجمعية ومؤسسة الشرق الأدنى تنص على تقديم 300 منحة سنويا على شكل مشاريع صغيرة ولمدة 3 سنوات .

يشار إلى أن جمعية نماء، هي مؤسسة غير ربحية، تأسست في عام 2012، لتشارك بفعالية في الجهود الوطنية تجاه تمكين الشباب الأردني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة وتنطلق في أعمالها من قيم مهنية راسخة تتمثل في المواطنة، والاستدامة، والفاعلية، والشراكة، والتميز، والتطوع.