جندي روسي يبيع دبابته للقوات الاوكرانية بـ 10 الاف دولار

كشف مسؤول اوكراني الثلاثاء، عن ان جنديا روسيا وافق على الاستسلام وسلم دبابته لقوات كييف مقابل 10 الاف دولار.

قال فيكتور أندروسيف مستشار وزير داخلية أوكرانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجهود مستمرة في تحديد أرقام الهواتف المحمولة للجنود الروس الذين يستخدمون أرقام شركات اتصالات أوكرانية.

وأضاف أنه يتم إرسال رسائل للجنود الروس للاستسلام مع آلياتهم العسكرية مقابل مكافأة مالية، مؤكدا استسلام جندي روسي وتسليمه دبابته للجيش الأوكراني.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجندي الروسي "ميشا" قبل عدة أيام للتأكد من أن عملية الاستسلام ليست كمينا، وأنه نقل إلى مكان آمن من قبل القوات الخاصة الأوكرانية.

وذكر أندروسيف، أنه سيتم منح الجندي الروسي مكافأة قدرها 10 آلاف دولار، مع فرصة العيش في البلاد، بالإضافة إلى إمكانية التقدم للحصول على الجنسية الأوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".