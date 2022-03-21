جنوح سفينة في في خليج تشيس بيك الاميركي وقناة السويس تعرض المساعدة

عرض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مساعدة الهيئة التام ومشاركتها سواء بالمعدات أو بالخبرات لتسيير سفينة "إيفر فوروارد" بعد جنوحها في خليج تشيس بيك الأمريكي.

جنوح إيفر فوروارد



وقال خلال مشاركته اليوم في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11، إن سفينة "إيفر فوروارد" أصغر من السفينة إيفير جيفن من حيث الحمولة الكلية حيث تبلغ حمولتها 117 ألف طن فقط مقارنة بحمولة إيفر غيفن وقت جنوحها في قناة السويس والتي بلغت 220 ألف طن.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن جنوح السفينة إيفر غيفن كان لها أبعاد أكبر من حيث الطول والعرض من السفينة إيفير فوروارد حاليا، كما أنها جنحت في تربة طينية وليست تربة صخرية.

10 ايام للتعويم

وكان خفر السواحل الأمريكية أعلنت استمرار محاولات التعويم لـ10 أيام مقبلة على أقل تقدير.

وكانت السفينة إيفر غيفن جنحت في منطقة قريبة من العاصمة الأمريكية، واشنطن وخصوصًا عند منطقة بلتيمور وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، وهو ما أدى إلى تعطيل مجرى الملاحة في هذه المنطقة التي تعد حيوية بالنسبة للولايات المتحدة.

Ever Forward

وأفادت صحيفة "بلومبرغ" بأن "المسؤولين يحاولون إعادة تعويم سفينة الحاويات "إيفر فورورد"، بعد أن علقت ليلة الأحد أثناء محاولتها التوجه من ميناء بالتيمور إلى نورفولك بولاية فيرجينيا.

وأشار خفر السواحل الأمريكي إلى أنه لا يعرف سبب الجنوح الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات أو ضرر بالسفينة، بحسب شبكة "سي بي إس بالتيمور".

وسفينة "إيفر فوروارد" (334 مترا) الجانحة، تنتمي إلى شركة "إيفرجرين مارين كورب" ومقرها تايوان"، في حين أنه من غير المرجح أن تتسبب في حدوث نفس القدر من المتاعب التي تسببتها أزمة "إيفرغيفن" العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال ويليام بي دويل، المدير التنفيذي لجمعية ميناء ماريلاند ، لـ"بلومبرغ" في بيان إن جنوح "إيفر فورورد" لم يمنع السفن الأخرى من العبور إلى ميناء بالتيمور".

وأضاف: "الجهود جارية لمحاولة تحرير السفينة وستستمر"، إذ طلب من السفن الأخرى في المنطقة إبطاء واستخدام نمط حركة المرور في اتجاه واحد.

وتحتاج السفينة إلى المياه بعمق 43 قدما على الأقل للتحرك، لكنها كانت عالقة في منطقة كان عمقها 25 قدما فقط، ولم يتضح متى سيتم تحريرها.

من جانبه، قال ضابط خفر السواحل ستيفن ليمان لصحيفة "بالتيمور صن": "كل شيء مثل هذا هو نوع من الوحش الخاص به".