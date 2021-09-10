جورج قرداحي على مائدة بوراك عشية تعيينه وزيرا لإعلام لبنان (فيديو)

برز اسم الاعلامي الشهير جورج قرداحي نجم برنامج "من سيربح المليون" ضمن قائمة وزراء حكومة لبنان الجديدة التي اعلن عنها الجمعة، والتي اسندت اليه فيها حقيبة الاعلام.

وتتألف الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي وجرى الاعلان عنها بعد فراغ لاكثر من عام، من 24 وزيرا.

وقبيل ذيوع نبا تعيينه وزير للاعلام في الحكومة الجديدة، نشر جورج قرداحي يوم الخميس مقطع فيديو رفقة الطاهي التركي بوراك أوزديمير.

وكتب قرداحي معلقا على الفيديو: "شكرا لكم على ترحيبكم الكريم وكرم ضيافتكم.. كان الطعام رائعا وكانت إقامتي في مطعمك في اسطنبول لا تُنسى.. أتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم".

وقرداحي حاصل على إجازة في الحقوق والعلوم السياسية وقد بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان، وعمل في صحف وإذاعات عدة، وكان مقدم البرنامج الشهير في الوطن العربي "من سيربح المليون"، وكذلك برنامج "المسامح كريم".

Thank you @CznBurak for your generous welcome and kind hospitality. The food was amazing and my stay in your restaurant in Istanbul was unforgettable.. Wishing you more success and progress 🙏🏻 pic.twitter.com/8mmDHWXiH0 — George Kordahi (@GKordahi) August 9, 2021

جورج قرداحي في سطور

ولد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون قضاء كسروان في لبنان، في الأول من مايو 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتماما خاصا بدراسة ثقافة الأدب العربي.

المسيرة الإعلامية لجورج قرداحي لامعة حيث بدأ خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة "لسان الحال" عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان في العام 1973 ليعمل مقدما للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدا ومقدما للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار حوالي 12 عاما بين 1979 – 1991.

جورج قرداحي خلال ترويجه لبرنامج " من سيربح المليون "

بعد ذلك انتقل جورج قرداحي للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحرير، وحقق بذلك شهرة واسعة ونجاحا كبيرين.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة "MBC.FM" في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتلفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر "من سيربح المليون"، وهو برنامج للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرة لا مثيل لها.

قائمة وزراء حكومة لبنان الجديدة

فيما يأتي أسماء الوزراء الـ 24 في الحكومة الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب. وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي. وزير الإعلام جورج قرداحي. وزير العدل هنري خوري. وزير الشباب والرياضة جورج كلاس. وزير الدفاع موريس سليم.

وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب. وزير المالية يوسف خليل. وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي. وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار. وزير الصناعة جورج بوجيكان. وزير الاتصالات جوني قرم. وزير السياحة وليد نصار. وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.

وزير الصحة العامة فراس الأبيض. وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وزير الثقافة محمد وسام مرتضى. وزير البيئة ناصر ياسين. وزير العمل مصطفى بيرم. وزير الزراعة عباس الحاج حسن. وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.