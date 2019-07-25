جونسون: نحن على استعداد للتفاوض للتوصل لاتفاق خروج جديد

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أول بيان له أمام البرلمان بروكسل بإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو مواجهة احتمال الانسحاب بدون اتفاق.

وقال جونسون للنواب: ” نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل”، مضيفا” سندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا”.

وأوضح جونسون أنه يأمل ” أن يعيد قادة الاتحاد الأوروبي التفكير في رفضهم الحالي” لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال: “إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج بدون اتفاق” موضحا أنه طالب وزراءه الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج بدون اتفاق ” أولوية قصوى”.

وأكد جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/اكتوبر المقبل، باتفاق أو بدون اتفاق. (د ب ا)