جونسون يغادر غرفة «الرعاية الفائقة»

قال متحدث، الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة.

وأضاف المتحدث “نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه”.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس مساء يوم الأحد الماضي بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، إلا أن حالته تدهورت يوم الإثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.