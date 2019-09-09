جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تدريبات لمحاكاة حرب ضد حزب الله

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مناورة واسعة النطاق تحاكي حربا ضد حزب الله وقوات أخرى موالية لإيران فى شمال البلاد.

وقال الجيش إن التدريبات ، المعروفة بالعبرية باسم حتى هاروشا ، أو حجر الزاوية ، ستركز إلى حد كبير على أداء كبار الضباط وموظفيهم ، بدلاً من التركيز على أساليب القتال والمناورات،بحسب صحيفة”تايمز اوف إسرائيل “في موقعها الإلكتروني .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “الهدف من التمرين هو تحسين أداء هيئة الأركان العامة ومقر القيادة المختلفة في الحرب”.

وستشارك في المناورات وحدات القيادة التابعة للقوات الجوية والجيش والقوات البرية والاستخبارات واللوجستيات والاتصالات ووحدات الإنترنت.

وكان من المقرر انطلاق بعض جوانب التدريب الأسبوع الماضي ، لكن تم تأجيلها في ظل التوتر المتزايد مع جماعة حزب الله،بحسب الصحيفة.

وقال الجيش إن التدريبات من المقرر أن تنتهي الأربعاء.

وقال الجيش “سيتم محاكاة سيناريوهات مختلفة ، مع التركيز على التعاون والتخطيط متعدد الأنظمة والعمليات خلال وقت الحرب”.

وقد تصاعدت التوترات مع حزب الله وراعيته إيران في الأسابيع الأخيرة ، حيث هاجمت طائرات إسرائيلية مسيرة مواقع في بيروت، ورددت تقارير أن المواقع كانت عبارة عن مكونات رئيسية لمشروع مشترك بين حزب الله وإيران لتصنيع صواريخ موجهة بدقة في لبنان.

رداً على ذلك ، أطلق نشطاء حزب الله يوم الأحد الماضي ثلاثة صواريخ موجهة مضادة للدبابات على مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية – اثنان منهم في مركبة عسكرية وواحد في مقر الكتيبة. لم يصب أي جندي إسرائيلي ، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق حوالي 100 قذيفة مدفعية وقنبلة على مواقع حزب الله في جنوب لبنان. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية لبنانية. (د ب ا)