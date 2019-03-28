جيش مالطا يستعيد ناقلة صغيرة خطفها مهاجرون

قالت القوات المسلحة في مالطا في بيان يوم الخميس إن جنودها سيطروا على ناقلة صغيرة خطفها مهاجرون بعدما أنقذتهم قبالة ساحل ليبيا.

وقال شاهد من رويترز إن السفينة وصلت إلى ميناء فاليتا في مالطا. وأضاف أن حافلات للشرطة متواجدة في المنطقة بينما يحرس جنود المهاجرين.

وانتشلت سفينة (إلهيبلو 1) نحو 108 مهاجرين قاموا بعد ذلك بخطفها عندما اتضح لهم أنها تعتزم إعادتهم إلى ليبيا.

ويوم الأربعاء قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن بلاده لن تفتح موانئها أمام "مجرمين" ارتكبوا أحد أعمال القرصنة.

وقالت قوات مالطا المسلحة إنها أجرت اتصالا مع القبطان عندما كانت الناقلة تبعد مسافة 30 ميلا بحريا عن سواحل مالطا.

وأضافت "القبطان أكد مرارا أنه لا يسيطر على الناقلة وأن عددا من المهاجرين أجبروه وهددوه هو وطاقمه لمواصلة الإبحار إلى مالطا".

وقال الجيش إن أحد زوارق الدورية التابعة له منع السفينة من دخول المياه الإقليمية قبل أن يصعد فريق عمليات خاصة إلى متنها ويسيطر عليها.

وكان الفريق مدعوما بزورقي اعتراض سريعين وزورق دورية آخر وطائرة هليكوبتر.

ولم يذكر الجيش ما إذا كان جنوده اضطروا لاستخدام القوة.