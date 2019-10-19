منشور 19 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:35 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند وصفة عصير الهالوين للأطفال اعلان حاله الطوارئ عقب احتراق العديد من محطات مترو الانفاق في تشيلي فلسطينية تتطوع لرعاية "رضيع" منعت إسرائيل والدته من مرافقته للعلاج حرائق هائلة تجتاح غابات لبنان "خان" قرغيزيا.. تاريخ غامض تزينه فخامة المعمار Loading content ...