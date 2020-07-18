حريق في مطار الكويت

نشب حريق، اليوم السبت، في مخزن للمواد الغذائية في مطار الكويت الدولي، حيث تشارك 5 مراكز إطفاء في إخماد الحريق.

ووفقا لموقع "الجريدة" الكويتي نقلا عن المدير العام للإطفاء، فإنه لا يوجد أي إصابات في حادث الحريق الذي شب بمخزون في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل وجاري تفقد الموقع.

مراكز الاطفاء تتعامل مع حريق في مخزن للمواد الغذائية ..

الفريق خالد المكراد - مدير عام #الادارة_العامة_للاطفاء : الحريق اندلع في مستودع مواد غذائية تابع لاحدى شركات التغذية العاملة في #مطار_الكويت_الدولي والتحرك السريع لفرق الاطفاء ادى الى عدم انتشاره والسيطرة عليه ..#الكويت pic.twitter.com/msnz9RmUAo — NEWS KTV (@newsktv) July 18, 2020



​ووفقا للنقيب رضا السلمان، فإن المخزن مخصص لاحدى الشركات العاملة بالمواد الغذائية وهو عبارة عن سرداب ودور أرضي أول وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل ولا إصابات.