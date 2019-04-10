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حزب اردوغان يساند البشير في وجه الاحتجاجات الشعبية

حزب اردوغان يساند البشير في وجه الاحتجاجات الشعبية
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