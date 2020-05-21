حزب الله ينبش القبور في الغوطة بحثا عن قتلاه

تداولت حسابات تابعة لأنصار ميليشيا حزب الله في لبنان، منذ أمس الثلاثاء، صورا لعناصر لبنانيين قتلوا في معارك بالغوطة الشرقية بسوريا قبل سنوات.

وانتشرت صور لبعض تلك الأسماء بينهم عنصر يدعى محمد حسين عاصي وحسين حمدان، في خطوة أثارت استغراب عدد من المغردين لا سيما أن معركة الغوطة انقضت منذ 2018، إثر سيطرة النظام عليها.

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عمليات بحث عن رفاة مقاتلين

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات تابعة لـحزب الله اللبناني “تقوم منذ فترة برفقة مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل ممن أجروا مصالحات وتسويات وأصبحوا في صفوف قوات النظام، بإجراء عمليات بحث عن رفاة مقاتلين من الحزب قضوا في معارك مع فصائل الغوطة الشرقية في عام 2013، ضمن منطقة المرج”.

وتمكنت ميليشيات حزب الله قبل عدة أيام من العثور على مقبرة تضم رفاة 5 عناصر على أطراف بلدة البحارية في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، وتعرف الحزب على جثمان أحد مقاتليه، والذي ينحدر من منطقة بعلبك اللبنانية، وسلمه لذويه.