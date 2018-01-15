حقوق الإنسان القطرية: السلطات الإماراتية تقيد حركة الشيخ عبد الله آل ثاني

الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنها تلقت شكوى من عائلة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني تؤكد فيها استمرار حجزه وتقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية، لافتةً إلى أنها قامت في إجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الاماراتية لإطلاق سراحه، وتوفير الحماية له.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها اطّلعت على مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة ويعبر عن مخاوفه من إلحاق الأذى به.

وأكدت على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، محمّلة السلطات الإماراتية مسؤلية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه وتطالب بإطلاق سراحه فورا.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الي سرعة التدخل لتامين سلامة المواطن القطري المحتجز تعسفيا وإطلاق سراحه وتحميل سلطات الامارات المسؤولية عن هذا الانتهاك.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة قطر أنها تراقب الموقف عن كثب بشأن الفيديو الذي تناولته بعض وسائل الإعلام، والذي كما يبدو يظهر فيه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني متحدثا عن احتجازه.

ونوّهت لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، قائلة: “إنّ دولة قطر تراقب الموقف عن كثب، ولكن ونتيجة لانقطاع كافة وسائل الاتصال مع دولة الإمارات، فإنه من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله، إلا أن دولة قطر من حيث المبدأ تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء لجميع السبل القانونية لحفظ حقوقه”.

وأضافت: “لقد رأينا في الماضي سلوكا مشابها من بعض دول الحصار تتعدى فيه كلّ القوانين والأعراف مع مواطني ومسؤولي دول أخرى دون وجود رؤية واضحة”.

وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أعلن عبر فيديو تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي نبأ اعتقاله في أبوظبي بعد تلبيته دعوة من ولي العهد محمد بن زايد، قائلاً: “أنا موجود الآن في أبوظبي، ضيف كنت عند الشيخ محمد، والحين ما عدت في وضع ضيافة صرت في وضع حجز وقالولي لا تطلع، وخايف يصير علي أي حاجة و يتهمون بها قطر… إذا صار علي أي حاجة، أهل قطر بريئون منها”.

هذا ونفت الإمارات، مساء الأحد، احتجاز الشيخ عبدالله مؤكدة أن الأخير حل ضيفا، وهو “حر التصرف بتحركاته”. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن “الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم”.

ولم يحدد المصدر الرسمي موعد مغادرة آل ثاني الدولة.