حكومة الحوثيين: ندعو إلى سلام عادل ورفع الحصار عن اليمن

مقاتلون من انصار الحوثي في صنعاء/ ارشيفية

أفاد هشام شرف وزير الخارجية فيما يعرف بحكومة الحوثيين في اليمن الثلاثاء، بأن موقف حكومته والمجلس السياسي الأعلى (التابع للحوثيين) واضح وصريح ويدعو إلى السلام العادل عبر مفاوضات سياسية جادة برعاية أممية أو أية مبادرات دولية أو إقليمية، بما في ذلك المساعي الحميدة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع انطونيا كالفو بويرتا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، وسفيرة مملكة هولندا، وسفير جمهورية فرنسا، حسبما أفادت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ورحب شرف بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، مشيداً بـ “المواقف الإيجابية للاتحاد الأوروبي ودوله الرافضة لاستمرار العمليات العسكرية لتحالف العدوان (التحالف العربي) والمطالبة برفع الحصار الشامل الذي أوجد أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم”.

وأشار شرف إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي حول معالجة الكارثة الإنسانية وتداعياتها عبر الحل السياسي السلمي ، يحظى باحترام وتقدير حكومته وما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.

وذكر شرف أنه “بالرغم من حلول العام الرابع للعدوان والحصار الشامل إلا أن الشعب اليمني متعايش مع الجميع في إطار سلام عادل يراعي المصالح ، بما في ذلك إقامة علاقات جوار قائمة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد سفراء الاتحاد الأوروبي أن تدهور الوضع الإنساني في اليمن يزيد من القلق على حياة ملايين اليمنيين.

وشددوا على أن معالجة الوضع في اليمن بما في ذلك تداعيات الأزمة الإنسانية لن تتم إلا عبر حل سياسي سلمي ولا يوجد أي حل عسكري.

وأشار السفراء إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وبما يساهم في تخفيف معاناة الملايين من اليمنيين.