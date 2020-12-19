حلوى عيد الميلاد.. بالكمامات هذا العام

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 03:48 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند السعودية تضع خريطة مع روسيا لمضاعفة المشاريع المشتركة الاستثمارات الآمنة في عصر كورونا المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار بسبب تراجع الإيرادات بايدن يعلن عن أعضاء فريقه للمناخ ووزيرتي الداخلية والطاقة وزيرة السياحة المغربية تتوقع زيارة 200 ألف سائح إسرائيلي العام المقبل Loading content ...