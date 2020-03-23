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حملة لتعقيم مناطق فلسطينية تخوفا من فيروس كورونا

منشور 23 آذار / مارس 2020 - 07:03
حملة لتعقيم مناطق فلسطينية تخوفا من فيروس كورونا

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