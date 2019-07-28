حميدتي يتوجه الى القاهرة الاحد للقاء السيسي

يتوجه نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، “حميدتي”، مساء الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، التي لم تعلن بعد من الجانب السوداني، بعد ساعات من عودته من جوبا، عقب زيارة استمرت يومين، للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال (مسلحة).

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتعد تلك الزيارة التي لم تعلن القاهرة عن تفاصيلها حتى الساعة (12:00 ت.غ) هي الأولى لحميدتي لمصر، وثالث مسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.

وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/ أيار الماضي، والتقى السيسي.

ويتولي المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حاليا هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، للقاهرة، ولقائه السيسي، في 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقا بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.