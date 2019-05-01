خطاب البغدادي استثمار الهزيمة أم مشاريع جديدة

حسام البرم

ظهر تسجيل مصور جديد لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية البغدادي بعد فقدان التنظيم السيطرة على كافة المناطق التي كان يسيطر عليها، وإعلان قوات التحالف القضاء على تنظيم الدولة بعد المعركة الأخيرة في ريف دير الزور الشرقي في منطقة الباغوز والتي قتل وأسر فيها عدد كبير من عناصر التنظيم ويقدر عددهم بالآلاف.

ويعيدنا هذا التسجيل من حيث الشكل إلى خطابات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد انحسار نفوذهم والقضاء على اغلب مقاتليهم في أفغانستان، حيث قبل وقتها بيعة الحركات الاسلامية المسلحة في أفريقيا وفي أماكن بعيدة.

ما يستدعينا لطرح تساؤل هل فعلاً هزم تنظيم الدولة ويحاول الحفاظ على ما تبقى من أنصاره في شتى أصقاع الأرض عبر خطاب سياسي بحت، يتمثل في استغلال حالة الهزيمة للحديث عن بسالة جنوده والتأكيد على متابعة منهجه، بهدف لملمة شتات بقية مقاتليه وشحن انصاره، عبر دعمهم معنوياً بهجمات متفرقة تعتمد على الأفراد في مناطق متباعدة، في إطار محاولة النهوض من جديد واستثمار الهزيمة؟

أم هل خطاب البغدادي هو جزء من مشاريع جديدة استخباراتية في المنطقة؟!! هل يمكننا القول إن أعمال التنظيم موجهة بشكل أو بآخر لخدمة مصالح دول معينة نجحت في اختراق قيادات التنظيم وفهم بنيته بشكل أتاح لها التحكم وتوجيه جانب من أعماله الأرهابية، بما يخدم مشاريعها و يحقق رؤيتها السياسة في منطقة ما؟!!

بالنظر إلى خطابه نجد أن زعيم التنظيم الإرهابي وجه أنصاره لشن هجمات انتقامية قاسية على فرنسا بالرغم من الدور العادي في قوات التحالف، هل لأن فرنسا بدأ بالخروج عن رغبة بعض الدول الكبرى وسعت لتفعيل اتفاقيات المناخ في الاتحاد الأوروبي، عبر التخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري والحد من استعمال السيارات التي تعمل عليه ، ما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لمصدري البترول بالعالم ومصنعي السيارات التقليدية، وكانت فرنسا هدفاً لتشجيع الاحتجاج الداخلي بهدف إضعاف الحكومة الحالية للتراجع عن طموحاتها الخارجية وبعد قدرتها على استيعاب ذلك، تعود سلة الإرهاب إلى الواجهة لتكون سلاح جديد يقضي على الطموحات الخارجية ويعيد الفرنسيين إلى رشدهم حسب تصور الدول الكبرى المتضررة.

وهل فخر زعيم التنظيم الإرهابي بالهجمات على سيرلانكا من قبل مقاتليه الإسلامين في يوم يحمل دلالة رمزية مهمة للمسيحيين، يخلوا من مشروع استخباراتي ينطوي على استهداف واضعاف لأكبر اقتصاد إسلامي في إندونيسيا على الطرف الآخر من خليج البنغال، التي تنافس ضمن الاقتصادات العشر الأولى عالمياً، ليعيده لحقبة ما قبل الاستقرار وإيقاف معدلات النمو الضخمة التي من المتوقع أن تضع إندونيسيا في المركز السادس عالمياً في الترتيب الاقتصادي بحلول العام 2030 بحكومة معتدلة إسلامية.

أما مباركة البغدادي للحراك في السودان والجزائر وحضهم على سلوك طريق الجهاد، يمهد بشكل أو بآخر لفكرة محاربة الإرهاب في تلك الدول وبالتالي تمكين العسكر على إحكام القبضة الأمنية والحد من الحراك الشعبي، لتنفيذ رؤية سياسية لدول كبرى تربطها علاقات ممتازة مع العسكر في السودان والجزائر.

وأخيراً تأكيد البغدادي على استهداف السعودية يعيد للواجهة معدل الإنفاق الأعلى عالمياً بالعام 2018 على القطاع العسكري والأمني من قبل السعودية، في ظل تربع اقتصاد الحرب على المركز الأول في العالم، إضافة لمحاربة الإرهاب وزيادة قوة القبضة الأمنية على الحكم وزيادة سيطرة نظام حلف للدول الكبرى في احدى اكبر الدول النفطية بالعالم.

ثمان عشرة دقيقة من كلام الرجل المطلوب الأول دولياً، تكفي لمنح تصور عن مشاريع محتملة لدول كبرى ( أمريكا – الصين)، في إطار عوامل سياسية واقتصادية مهمة لاستمرار حالة الهيمنة.

عن رأي اليوم