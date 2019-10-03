خطيبة خاشقجي تظهر على صفحات "تايم" الأمريكية

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن أنظمة العالم باتت مبنية على المصالح الاقتصادية لا القيم الأخلاقية.

وأضافت خديجة في مقال كتبته في مجلة "تايم" الأمريكية: "بعد مرور عام، أول ما يتبادر إلى ذهني هو خيبة أمل كبيرة، لأن أنظمة العالم مبنية على المصالح الاقتصادية، بدلا من القيم الأخلاقية".

وتابعت: "أستطيع أن أرى أن اليوم الذي قتل فيه جمال كان أيضا يوم قُتلت فيه القيم الأساسية من حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي وقواعد الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن: "ما حدث لجمال أظهر مدى التخلي عن حقوق الإنسان في العالم العربي. ويمثل اسم جمال الآن جميع الأشخاص مجهولي الهوية في هذه المنطقة، الذين يرغبون في التحدث، ولكنهم لا يستطيعون التعبير عما يريدون أن يقولوه، وبات يجب عليهم أن يظلوا مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت: "حاولوا إسكات جمال إلى الأبد، لكنه بدلا من ذلك أصبح رمزا لضميرنا الأخلاقي الجماعي.. صوت لمن لا صوت لهم في الشرق الأوسط".

وقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول، يوم 2 أكتوبر، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا.