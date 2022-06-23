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"خلل فني" يجبر طائرة تقل وزراء بحكومة الدبيبة على الهبوط اضطراريا

منشور 23 حزيران / يونيو 2022 - 04:56
ارشيف

تعرضت طائرة مروحية كانت تقل وزراء في حكومة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الى "خلل فني" اجبرها على القيام بهبوط اضطراري بعيد إقلاعها الخميس، من مطار مدينة جادو شمال غربي البلاد.

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وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن ”خللا فنيا تسبب في هبوط مروحية تقل وزراء بالحكومة دون حدوث أضرار بشرية“.

كما نفى "موقع "عين ليبيا" الإخباري نقلا عن مصادره، الأنباء المتداولة حول تحطم المروحية، موضحا أن ما حدث هو "خلل فني في الطائرة أثناء إقلاعها".

وكان وسائل إعلام ليبية أفادت في وقت سابق بسقوط طائرة مروحية أثناء إقلاعها من جادو، "كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم خالد مازن ومحمد الحويج".

كلمات دالة:ليبياعبدالحميد الدبيبة

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