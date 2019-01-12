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خمسة قتلى في هجوم على مركز للشرطة في شرق أفغانستان

خمسة قتلى في هجوم على مركز للشرطة في شرق أفغانستان
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