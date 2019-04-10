خمس دول جديدة ستشارك في محادثات أستانا القادمة

كان من المقرر عقد الجولة في 14 من شباط/ فبراير الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب تعارضها مع قمة سوتشي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه من الممكن مشاركة خمس دول جديدة في محادثات "أستانا" المتعلقة بالتسوية في سوريا.

وأضاف أردوغان خلال لقاء مع الصحفيين الذين تواجدوا على متن الطائرة الرئاسية التركية العائدة من روسيا، "في المستقبل يمكن اتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف لتعزيز محادثات أستانا، وقد تشارك خمس دول جديدة في المحادثات القادمة وهي "الأردن، العراق، لبنان، ألمانيا والصين"، مؤكداً أن القرارات التي سيتم التوصل إليها ستصبح أقوى على المستوى الدولي".

وتابع قائلا: "في المستقبل القريب، هناك إمكانية لعقد قمة رئاسية تجمع قادة كل من "روسيا، تركيا، فرنسا وألمانيا" لمناقشة الوضع السوري، وأضاف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبدى ترحيبه باللقاء، موضحاً أنه لعقد مثل هذه القمة، فإنه يلزم إحراز تقدم في تشكيل لجنة دستورية معنية بسوريا".

وسبق أن حدّدت وكالة "ريا نوفوستي" موعد الجولة الثانية عشرة من محادثات أستانا (تركيا، وروسيا، وإيران) بين المعارضة السورية المسلحة ونظام الأسد في العاصمة الكازاخية، في 25 و26 من نيسان/ أبريل الحالي.

ويأتي انعقاد الجولة الجديدة بعد فشل سابقتها، التي عقدت في تشرين الثاني الماضي، من إحراز أي تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية، التي تسعى الدول إلى إنشائها من أجل وضع دستور جديد لسوريا.

وكان من المقرر عقد الجولة في 14 من شباط/ فبراير الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب تعارضها مع قمة سوتشي التي جمعت رؤساء الدول الضامنة، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني.

كما تأتي المحادثات بعد رسائل سياسية وجهها مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بنسخته الثالثة، الذي انعقد بين 12 و14 من آذار الحالي، بحضور 78 وفدا من بينها 56 دولة و11 منظمة إقليمية ومؤسسات مالية دولية و11 وكالة تابعة للأمم المتحدة.