"داعش" تهاجم مقر إقامة قاديروف وتقتل أحد مرافقيه

أعلن تنظيم الدولة، مساء الأحد، شن هجوم على مقر إقامة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، في غروزني.

وأوضح التنظيم بحسب وكالة "أعماق" التابعة له، أن أحد مقاتليه "عبد الله الشيشاني"، تمكن من قتل وإصابة عدد من عناصر الحراسة، قبل أن يتم قتله

وذكر التنظيم أن منفذ الهجوم، استهدف ضباط وعناصر الأمن المكلفين بحراسة القصر، وأطلق النار تجاه مقر إقامة قاديروف.

ولم يصدر عن الجانب الشيشاني أو الروسي، أي تعليق على الخبر الذي أورده تنظيم الدولة، عن استهداف مقر إقامة قاديروف.

يشار إلى أن هذا الهجوم، يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإعلان "داعش" عن "ولاية القوقاز" التي أعلن عنها عام 2015.