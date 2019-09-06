دفن نجل مرسي بجوار والده خلال ساعات

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، إن عبد الله النجل الأصغر لمرسي، سيدفن خلال ساعات، بجوار والده في مقبرة شرقي القاهرة.

وأضاف عبد المقصود أنه “سيتم صلاة الجنازة الليلة على عبد الله مرسي بمشرحة زينهم (وسط القاهرة) من جانب العائلة”.

ولم يكشف محامي الأسرة تفاصيل نتائج التشريح الذي تم بناء على قرار من النيابة العامة.

وكان عبد المقصود قال إن النيابة قررت تشريح جثة عبد الله، وإن الجثمان الذي كان يرقد في أحد المستشفيات غرب القاهرة بدأت إجراءات نقله إلى مشرحة زينهم (وسط القاهرة) تنفيذا لقرار النيابة العامة”.

وحول قرار التشريح، قال المحامي “منذ وفاة نجل الرئيس الراحل ونحن نمر بإجراءات، ونأمل في إنهائها، خاصة أن الأسرة نفت وجود شبهة جنائية”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة عبد الله، البالغ من العمر 25 عاما.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، توفي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك. (الأناضول)