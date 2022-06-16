دمشق: أموال "مؤتمر بروكسل" تذهب لدعم الإرهابيين

أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن بلاده تواصل العمل على عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، مشيرا إلى أن الاموال التي يقدمها الغرب في مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن تصريحات المقداد جاءت، اليوم الخميس، خلال اجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وأضاف المقداد، خلال الاجتماع ذاته، أن بلاده تواصل العمل على عودة جميع المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

وفي وقت سابق، كشف مصدر في الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا، أمس الأربعاء، أن جلسة مشاورات رسمية عقدت، قبل بدء المباحثات، بين معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في سوريا، وخاصة التهديدات من عدوان "النظام التركي" على الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد لافرينتيف حرص روسيا الاتحادية التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة تجنب أي أعمال تمس بالسيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة، كما أكد استمرار روسيا في بذل كافة الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا".

وأضاف المصدر: "من جانبه، أكد سوسان رفض سوريا المطلق للحجج التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا وتحقيقاً لأطماعه التوسعية، مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن أرضهم والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية السورية".