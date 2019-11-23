منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:48 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الخيول البرية ترسم لوحات فنية في تركيا عشاء مع "عناية بالأقدام باستخدام السمك" دموع فلسطينيات بعد هدم منازلهن قرب رام الله مهرجان أجيال يفتح عوالم السينما أمام الجماهير على اختلاف قدراتهم مصرع صيادين اثنين وفقدان 9 قبالة المغرب Loading content ...